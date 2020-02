Hattas má zrejme predvolebnú reklamu aj za mestské peniaze. Niektoré náklady na ľudí mesto nechce sprístupniť

Kampaň jednotlivých politických strán a kandidátov na poslancov je v plnom prúde a v Nitre sa tiež aktívne zapájajú. Primátor mesta Nitra, ktorý kandiduje za stranu Za ľudí, v tom tiež nezaostáva.

Predvolebnú reklamu politikov je aj v meste možné nájsť na každom kroku. V nitrianskych domácnostiach sa taktiež nachádza či už na letákoch, alebo priamo v Radničných novinách mesta.

Mestský poslanec Pavol Obertáš: „Som názoru, že dochádza k zneužívaniu novín aj na predvolebnú kampaň.“

Mesto vydáva Radničné noviny od októbra 2019 a objavujú sa tak v domácnostiach v Nitre. Na mestskom úrade tiež pribudli dvaja noví ľudia na funkciách ako vedúci odboru komunikácie a propagácie, ktorý zastrešuje aj obsah do novín, či odborný poradca pre komunikáciu pod kanceláriou primátora, ktorý pomáhal Hattasovi pri kampani pred komunálnymi voľbami.

Cena radničných novín za tri mesiace minulého roku presiahla 11-tisíc eur a na rok 2020 zaplatí mesto poriadnu sumu, zo zmlúv pritom nie je celkom jasné, či ide čisto o tlač alebo si k tomu ešte musíme pripočítať cenu za distribúciu.

Ako sa avizuje na stránke mesta Nitry, Radničné noviny tesne pred voľbami v januári 2020 po prvý raz vychádzali v náklade, ktorý pokryje všetky domácnosti.

Postoj poslancov

Nás zaujímalo, čo si o tejto situácii myslia naši mestskí poslanci. Položili sme im otázku, čo si myslia o tom, že primátor mesta Nitra využíva Radničné noviny platené z rozpočtu mesta na vlastnú predvolebnú propagáciu a ako hodnotia?

„Vôbec ma to neprekvapuje, pán Hattas celý život nikdy poriadne nepracoval a je zvyknutý priživovať sa na druhých ľuďoch. Už nám to niekoľkokrát ukázal a určite to nie je jeho posledný počin,“ vyjadril sa mestský poslanec Peter Oremus.

Mestský poslanec Pavol Obertáš sa vyjadril: „Či ide o vlastnú predvolebnú propagáciu alebo samotnú prezentáciu práce primátora a vedenia mesta to nech posúdia občania.

Aj v minulosti bývalý primátor využíval ECHO na propagáciu svojej osoby a nebolo to len počas volieb, súčasný primátor má nadštandardne plateného odborného poradcu pre komunikáciu zo svojho predvolebného tímu z komunálnych volieb a častokrát sme aj na komisii kultúry vytýkali niektoré obsahové stránky radničných novín.

V minulosti bola aspoň redakčná rada zložená z poslancov, ktorá viac menej mohla zasahovať do obsahu stránok v ECHU. V súčasnosti si v rámci svojich vlastných rozhodnutí z pozície odborného poradcu pre komunikáciu určuje primátorov človek čo bude alebo nebude zverejnené bez toho, že by sme sa my ako poslanci, či členovia komisie mohli k nejakému návrhu obsahu každého čísla vyjadriť.

Práve preto zostáva na mieste otázka, či je priestor v Radničných novinách využitý plnohodnotne pre informovanosť obyvateľov a plní na všetkých stranách účel akému mali tieto noviny slúžiť, alebo si niekto z toho spravil len „vlastný propagačný plátok s krížovkou“ za verejné financie.

Výška vynaložených financií na Radničné noviny je príliš vysoká v pomere obsahu, ktorý poskytuje obyvateľom tohto mesta bez toho, že by sa k celému obsahu mohli vyjadrovať aj poslanci prípadne, že by nás niekto žiadal o pripomienkovanie obsahu každého čísla preto som názoru, že dochádza k zneužívaniu novín aj na predvolebnú kampaň.“

Reakcia mesta

Primátor mesta Nitra Marek Hattas na naše otázky nereagoval, ani po druhej výzve.

Na mesto sme poslali žiadosť na upresnenie nákladov na ľudí, ktorí pracujú na odbore komunikácie a propagácie a náklady na odborného poradcu pre komunikáciu, ktorý pracuje pod kanceláriou primátora. Práve odbor komunikácie a propagácie sa podieľa na príprave Radničných novín.

Aj napriek tomu, že otázka na mesto Nitra bola podávaná na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, nám vedúci komunikácie a propagácie mesta Tomáš Holúbek odpísal:

„Informáciu nie je možné sprístupniť, keďže niektorí žiadateľom menovaní zamestnanci v spomínanom období nemali s mestom Nitra pracovný pomer a v prípade ďalších menovaných zamestnancov zákon vzhľadom na ich pracovné zaradenie neumožňuje sprístupniť požadovaný údaj.“

Zmluva za 12-tisíc Eur

V zmluvách sa nachádza aj cena za Radničné noviny, ktoré vychádzajú na propagáciu mesta v tlačenej forme.

Za posledné tri mesiace v roku 2019 zaplatilo mesto za tlač Radničných novín necelých 12-tisíc eur. Mesačne to vychádza na 4-tisíc eur.

Tieto náklady zrejme neobsahujú cenu za distribúciu novín.

Zmluva na tlač Radničných novín 2019: